Volltrunkener Lkw- Fahrer prallte gegen Laterne

Die durch das Wochenendfahrverbot auferlegte Zwangspause hat sich ein Lkw- Fahrer in der Nacht auf Sonntag in Niederösterreich offenbar mit reichlich Alkohol verkürzt: Der 48- Jährige setzte sich tags darauf mit 2,6 Promille in seinen mit Gefahrengut beladenen Laster und steuerte diesen geradewegs gegen eine Straßenlaterne und einen geparkten Lkw. Dem Bulgaren wurde der Führerschein abgenommen, außerdem wurde er angezeigt.