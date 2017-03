Vogelgrippe: Gesamte Pelikan- Gruppe eingeschläfert

Es ist traurige Gewissheit: 20 Pelikane im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind am tückischen H5N8- Virus erkrankt und Freitagfrüh eingeschläfert worden. Die Trauer des Tiergartens rund um den Verlust seiner Tiere ist groß. Die Kolonie in Schönbrunn zählte weltweit zu den größten Pelikan- Kolonien in Zoos.