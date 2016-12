Vilimsky hört "SPÖ und ÖVP an unsere Tür klopfen"

Während sich die SPÖ zuletzt der in Umfragen führenden FPÖ annäherte, forcierte die ÖVP in Person von Parteichef Reinhold Mitterlehner die Abgrenzung zu den Blauen. "Ich verstehe diese Diskussion eigentlich nicht", meinte SPÖ- Regierungskoordinator Thomas Drozda dazu im ORF. Bundeskanzler und SPÖ- Chef Christian Kern und FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache hätten ein "höfliches Gespräch" geführt, "in der Sache" habe es aber sehr deutliche Unterschiede gegeben. "Wir sind in einer aufrechten Koalition mit der ÖVP." Die Frage einer Koalition mit der FPÖ stelle sich daher "zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht", so Drozda.

Laut ÖVP- Regierungskoordinator Harald Mahrer gehe es beim eingeschlagenen Abgrenzungskurs zur FPÖ um "klare Profilbildung". Als Beispiel nannte Mahrer die Europapolitik. Drozda und Mahrer betonten in der ORF- Talksendung weiters die gemeinsame Zusammenarbeit der Regierung. "Es gibt eine ganz klare Agenda und ein Programm, das wir uns für das letzte Drittel der verbleibenden Legislaturperiode vorgenommen haben. Diesen Weg werden wir in den nächsten eineinhalb Jahren gehen", sagte Drozda. Priorität hätten 2017 die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sowie Investitionen in Industrie, Klein- und Mittelbetriebe, Bildung, Forschung und Digitalisierung.

Kern warnt vor Ausgrenzung der Rechten

Bundeskanzler Kern hatte zuvor gegenüber der "Bild am Sonntag" vor der Ausgrenzung von rechtspopulistischen Parteien wie der FPÖ oder der AfD gewarnt. Es sei keine Erfolgsstrategie, solche Parteien zu tabuisieren oder deren Wähler zu ächten. Es brauche vielmehr eine inhaltliche Auseinandersetzung. "Dann zeigt sich ziemlich schnell, wie wenig Substanz da ist", so Kern.

Kritik an der Regierungsarbeit setzte es bei "Im Zentrum" wie gewohnt übrigens von der Opposition. FPÖ- Generalsekretär Vilimsky zeigte sich überzeugt, dass der Streit in der Koalition schon "in wenigen Wochen das alte Niveau" erreichen werde. NEOS- Chef Matthias Strolz und Team- Stronach- Obmann Robert Lugar sprachen sich für Neuwahlen aus. Der Grüne Nationalratsabgeordnete Albert Steinhauser erklärte, dass es nun vor allem darum gehe, "zu verhindern, dass dieses Land in die Hände der FPÖ fällt".