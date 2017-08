Vignetten- Posse: Retter müssen Strafe zahlen

Bereits zweimal wurden Autos der insgesamt hundert (!) Fahrzeuge umfassenden Flotte der Österreichischen Wasserrettung vom automatisierten Vignettensystem auf Autobahnen als "Pickerl- Sünder" geblitzt. Und so flatterten den Helfern Ersatzvignettenstrafen von je 150 Euro ins Haus.

"Es ist grotesk"

"Es ist grotesk! Auf Festen sammeln unsere freiwillige Helfer Spenden. Und dann müssen wir Strafe zahlen, weil die Rettungsfahrzeuge bei der Rückfahrt in ihre Einsatzzentralen ohne Vignetten unterwegs sind", prangert Heinrich Brandner, Präsident der Österreichischen Wasserrettung, am "Krone"- Telefon hörbar verärgert die Posse an.

Foto: Markus Tschepp

Denn während große Vereine wie die Feuerwehr bundesweit ohne Vignette auf den Autobahnen unterwegs sein dürfen, müssen alle anderen, kleineren Helfervereine wie auch die Bergrettung durch Landesverordnungen von der Autobahnmautpflicht befreit werden.

Deshalb hat Präsident Brandner bereits ein Schreiben an den Nationalrat abgeschickt, um eine Lösung für diese "Schildbürger- Vignetten- Regelung" zu erkämpfen.

Christoph Matzl und Mark Perry, Kronen Zeitung