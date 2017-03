Vierbeiner sollen Kindern die Hundeangst nehmen

Um Kindern die Angst vor Hunden zu nehmen, schickt der Wiener Samariterbund ausgebildete Therapiehunde in Schulen und Kindergärten. Im Rahmen der 50- Minuten- Einheit werden Tipps vermittelt, die ein reibungsloses Zusammenleben mit den Vierbeinern gewährleisten sollen. Am Mittwoch besuchte Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (SPÖ) das Hunde- Team in einer Volksschule in Favoriten.