Vier Menschen bei Verkehrsunfällen getötet

Zu gleich vier tödlichen Unfällen ist es am Freitag gekommen: In der Steiermark kam gegen 19.25 Uhr kam ein Lkw- Fahrer mit seinem Fahrzeug von einer Forststraße ab und starb. Knapp zwei Stunden später prallte ein Pkw- Lenker gegen ein Brückengeländer und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Schließlich überlebte ein 39- jähriger Motorradfahrer den Zusammenstoß mit einem Pkw nicht. In Oberösterreich