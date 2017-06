Vier grausam getötete Katzen in der Glan entdeckt

Einen grausigen Fund hat eine 73- Jährige am Samstagvormittag in der Salzburger Glan in Grödig gemacht. Sie entdeckte eine tote Katze, die offensichtlich Opfer eines brutalen Tierquälers geworden war, und alarmierte die Polizei. Diese fand wenig später ganz in der Nähe drei weitere Kadaver. Den Tieren war teilweise der Kopf abgetrennt worden.