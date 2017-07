Viennale- Chef Hurch starb in Rom an Herzversagen

Hans Hurch ist am Sonntag in Rom völlig überraschend an Herzversagen gestorben, wie Viennale- Geschäftsführerin Eva Rotter am Montag mitteilte. Der Viennale- Direktor, der am 18. Dezember seinen 65. Geburtstag gefeiert hätte, habe sich zu einem Arbeitstreffen mit dem Regisseur Abel Ferrara in der italienischen Hauptstadt aufgehalten.