"Vieles zu bereden": Van der Bellen traf Hofer

Zu einer einigermaßen pikanten Begegnung ist es am Donnerstag im Rahmen der Antrittsgespräche von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gekommen. Sein Gast in der Hofburg war der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, mit dem er sich ein Jahr lang um das höchste Amt im Staat gematcht hatte. So hart das Wahlduell auch war, dieses Treffen verlief offenbar durchaus freundlich. Dass das Gespräch letztlich immerhin rund 45 Minuten dauerte, überraschte Hofer nicht: "Wir hatten vieles zu bereden."