Vielen Dank für diese Baustellen, Frau Wehsely

Sie verlässt die Politik, sie verlässt Österreich - was Sozial- und Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) in Wien zurücklässt, ist eine Baustelle nach der anderen. Das Krankenhaus Nord wird immer teurer, die Gangbetten lassen Patienten verzweifeln, Udo Janßen ist noch immer Chef des Krankenanstaltenverbundes usw. Was daraus wird, beobachtet Wehsely nun aus der Ferne: aus Deutschland, wo sie beim Siemens- Konzern andockt.