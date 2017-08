Video: Kern stellt sich Burka- Kritik am Stammtisch

Wieder ein Werbefilm des Kanzlerteams, diesmal spielt er im Landgasthaus Buchner im steirischen Admont. Brigitte (58) - sie war jahrelang bei der Volkshilfe tätig - erklärt, warum Burkaträgerinnen sie aufregen: "Es kann ja nicht sein, dass bei uns eine Burka getragen wird, wo ich selber in meinem eigenen Land Angst habe, weil ich nicht weiß, ist es ein Manderl oder ein Weiberl, hat der eine Bombe versteckt, also des regt mi auf!"

80 Prozent der Österreicher wollen Burkaverbot

Eine Haltung die viele Österreicher teilen: Das Integrationsbarometer 2017 stellte vor Kurzem fest, der Ruf nach einem Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum ist stark. 80 Prozent der Befragten stimmten zu, dass das Tragen einer Burka oder eines Niquab in Österreich verboten werden sollte.

Verschleierte Frauen in Wien Foto: Gerhard Bartel (Archivbild)

"Haben die wichtigsten Themen verstanden"

Seitens der SPÖ hieß es gegenüber krone.at: "Wir haben in der Steiermark stark Wähler an die Freiheitlichen verloren, unser Ziel ist es, den Wählern und Wählerinnen zu signalisieren, dass wir die wichtigsten Themen verstanden haben und auf der Bundesländertour auf Zuhören setzen." So sollen Wähler zurückgewonnen werden - vor allem von der FPÖ.

Die zweite Folge ist bereits in Planung: Diese thematisiert dann entweder EU, Mindestsicherung oder Pensionen.

Kern will "offen reden"

Mit Kerns Appell an seine Protagonisten ("Mir ist wichtig, dass wir offen reden - nur so kommen wir weiter.") darf man auf das Ende des Videos gespannt sein, Freitag 20.15 Uhr ist es so weit.