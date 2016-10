Verwirrung um Abriss von Hitlers Geburtshaus

Verwirrung herrscht derzeit um den möglichen Abriss des Geburtshauses Adolf Hitlers im oberösterreichischen Braunau. Nachdem Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag erklärt hatte, dass das Haus abgerissen werde und er damit der Empfehlung der Expertenkommission folge, dementierte diese am Abend: "In der Empfehlung steht nichts von einem Abriss", sagte der Braunauer Bürgermeister Hannes Waidbacher (ÖVP), der Mitglied der Kommission ist.