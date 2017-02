Verwirrter wirft Hund aus Fenster: Vierbeiner tot!

Niemand hätte beim Fund des schwer verletzten Hundes in der Münchenstraße im zwölften Wiener Gemeindebezirk vermutet, was wenig später traurige Gewissheit wurde: Sein eigener Besitzer hatte den Golden Retriever aus dem Fenster geworfen. Vier Stockwerke tief fiel der Hund, bis er auf der Straße aufschlug - nicht auszudenken, was noch hätte passieren können, wäre etwa gerade ein Kind vorbeigelaufen!

Besitzer soll Tat zugegeben haben

Schnell scharten sich helfende Passanten und die Polizei um den leidenden Vierbeiner. Eine Veterinärmedizinerin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Tierrettung um ihn. Doch den Kampf um sein Leben verlor der Hund schließlich.

Nachbarn völlig entsetzt

Der Besitzer konnte anhand der Chipnummer schnell identifiziert werden - laut Nachbarn soll er einen geistig verwirrten Eindruck gemacht, den Fensterwurf aber zugegeben haben. "Ich kannte den Mann - er ist mir ein wenig komisch vorgekommen, aber an so etwas denkt doch niemand", so eine entsetzte Anrainerin und Tierfreundin.