"Verpiss dich!"- Tweet aus Istanbul gegen Kern

Der österreichische Kanzler wolle die Auftritte verbieten. Die einzige Antwort darauf wäre HS, so die Botschaft des AKP- Abgeordneten. HS, das sind die Anfangsbuchstaben eines Schimpfwortes, das sinngemäß "Fuck off" oder "Verpiss dich!" bedeutet.

Kuzu ist bereits bekannt dafür, dass er vor deftigen Stellungnahmen nicht zurückschreckt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er Kern beleidigt. Im August vergangenen Jahres twitterte Kuzu an die Adresse des Kanzlers: "Verpiss dich, Ungläubiger!" "Die EU versinkt sowieso und die NATO ist nichts ohne die Türkei", hieß es in der geharnischten Botschaft, die wohl nicht an den österreichischen Kanzler alleine gerichtet war, weiter.

Anfang Juni 2016 kommentierte Kuzu den Beschluss des deutschen Bundestags, die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich vor 101 Jahren als "Völkermord" einzustufen, ebenfalls via Kurznachrichtendienst mit den Worten: "Schäme Dich, Deutschland. Kümmere Dich erst um Deine eigene schmutzige Geschichte. Ist Hitler etwa Türke?"

Foto: APA/AFP/Adem Altan, EPA/Sedat Suna

Erdogan- Berater Kuzu ist federführend für jene Verfassungsänderung zuständig, die aus der Türkei eine Präsidialrepublik machen soll - und wofür die Minister auch im Ausland, vor allem in Deutschland und Österreich, werben wollen.