Vermisster wurden nach Monaten tot gefunden

Der Bergretter war privat unterwegs, als er plötzlich in unwegsamen Gelände die sterblichen Überreste eines Mannes entdeckte - und zwar im Nahbereich der Bergrettungshütte oberhalb des Zireiner Sees und abseits des Schafsteiges. Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei der Leiche um den Radfelder Thomas K. (48) handelt, der seit 14. November 2016 als vermisst gilt.

"Zum einen hat der Bergsteiger in der Nähe der Leiche einen Rucksack entdeckt, in dem sich Dokumente der vermissten Person befinden", heißt es von Seiten der Polizeiinspektion Kramsach. Zum anderen hatte der Abgängige am Tag seines Verschwindens sein Fahrzeug - einen schwarzen Mercedes - auf dem Parkplatz der Sonnwendjochbahn abgestellt, bevor er sich auf den Weg gemacht hatte.

Obduktionsergebnis soll Licht ins Dunkel bringen

Die endgültige Gewissheit soll eine Obduktion bringen. "Mit dem Ergebnis ist erst in ein paar Tagen zu rechnen", erklärt Polizeisprecher Stefan Eder und ergänzt: "Da die Leiche schon stark verwest ist, müssen die Gerichtsmediziner einen DNA- Abgleich machen und das dauert einfach seine Zeit." Auch die genaue Todesursache soll im Zuge der Obduktion geklärt werden.

Große Suchaktion blieb damals ohne Ergebnis

Was war Mitte November genau geschehen? Nachdem Thomas K. nicht mehr von einer Bergtour nach Hause zurückkehrte, wurde er am Abend von seiner Familie als vermisst gemeldet. Noch in derselben Nacht wurde eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden gestartet, die jedoch ergebnislos abgebrochen werden musste. Am Tag darauf wurde die Suche dann fortgesetzt, doch die Einsatzkräfte fanden den 48- jährigen Alpinisten nicht - bis gestern

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung