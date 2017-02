Vermisster (47) tot in Kofferraum entdeckt

Das plötzliche und vor allem äußerst mysteriöse Verschwinden von Reinhard S. aus Thaur beschäftigte nicht nur dessen Ehefrau, die beiden Kinder und Freunde, sondern auch die Polizei. Dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging, so viel stand für einen der besten Freunde des Vermissten fest. "Reinhard ist ein zu hundert Prozent verlässlicher Mensch und ein richtig guter Kumpel. Außerdem ist er in 25 Jahren nicht einmal nicht zur Arbeit erschienen. Wir befürchten derzeit ein Verbrechen", schilderte der verzweifelte Kollege.

Eines der Autos, die das Opfer verkaufen wollte. Foto: facebook.com

Eines der Autos, die das Opfer verkaufen wollte. Foto: facebook.com

Mysteriöse Kurznachricht

Auch ein mysteriöses SMS, das der Abgängige noch am Dienstag seiner Frau geschickt haben soll, schürte bereits die Angst, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Darin wurde behauptet, dass sich der 47- Jährige nach Spanien abgesetzt hätte. "Die Nachricht kam sicher nicht von Reinhard. Sie war nicht einmal in richtigem Deutsch verfasst", so sein Kamerad.

Toter in Kofferraum

Stuefer, begeisterter Hobby- Sportler und Autofan, hatte am Dienstag offenbar einen Mann aus Mailand zu Gast. Es ging um den Verkauf von zwei Autos. Eines der Fahrzeuge, die ebenfalls verschwunden waren, tauchte am Samstag in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck- Land) wieder auf. Im Kofferraum fand die Exekutive die Leiche des 47- Jährigen.

Die Mordermittlungen laufen auf Hochtouren. Zudem wurden die Italiener zur Fahndung ausgeschrieben. Sie gelten als Tatverdächtig.