Vermisste Nikita (16) in Deutschland aufgetaucht

Der Verdacht betreffend des Aufenthaltsorts habe sich im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg ergeben, daraufhin habe man die deutschen Kollegen um eine Nachschau ersucht. Hintergründe - warum sich die 16- Jährige davonmachte, bei wem sie sich aufhielt oder ob sie zuletzt Kontakt zu den Eltern hatte - gab die Polizei nicht bekannt. Weitere Ermittlungen laufen.

Die Schülerin hatte sich in der Nacht aus der Wohnung ihrer Eltern geschlichen. Wenige Tage nach ihrem Verschwinden schickte sie eine WhatsApp- Nachricht an ihre Mutter. "Es ist alles ok Mama, hab dich lieb, mach dir keine Sorgen. Ich melde mich so oft ich kann", so die Botschaft. Die Ermittler gingen aufgrund der verwendeten Textpassagen davon aus, dass das Mädchen die Nachricht selbst verfasst hat.