Verkehrsunfälle: Alle 4 Stunden wird Kind verletzt

Der Schock nach dem Tod einer Siebenjährigen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Wien sitzt tief. Umso erschreckender ist die traurige Bilanz, die am Freitag der Verkehrsclub Österreich veröffentlichte: Demnach wird in Österreich alle vier Stunden ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Seit 2006 kamen 133 Kinder bei solchen Crashs ums Leben. Zudem wurden 33.000 Kinder verletzt. Jedes dritte Todesopfer war laut VCÖ zu Fuß unterwegs.