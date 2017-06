Vergewaltigung mitten am Tag in Linzer Tiefgarage

Der Slowake (38) soll in der Tiefgarage in der Dametzstraße über die 35- Jährige hergefallen und sie vergewaltigt haben. Das Opfer wurde in den Linzer MedCampus eingeliefert, der Täter festgenommen. Er behauptet, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Am Samstag liefen noch die intensiven Einvernahmen.

Weitere Vergewaltigung eine Woche zuvor

Inzwischen sickerte durch, dass es etwa eine Woche zuvor eine weitere Vergewaltigung in der nahen Dinghoferstraße gegeben haben soll. Ein Mädchen im Maturantenalter soll um fünf Uhr früh beim Gang zum Bäcker von zwei Ausländern überfallen, in einen Keller gezerrt, dort beraubt und brutal vergewaltigt worden sein. Das Mädchen sei dabei, so ein Insider von der Polizei, besonders übel zugerichtet worden.

Foto: APA/Hans Klaus Techt (Symbolbild)

Exekutive verschweigt Sex- Verbrechen

Bezeichnenderweise werden solche Sexualverbrechen nur durch Zufall oder besonders hartnäckige Recherche der Öffentlichkeit bekannt. Aus Gründen des Opferschutzes wird mittlerweile von der Exekutive ein Mantel des Schweigens über Sex- Verbrechen gelegt. So werden diese Delikte auch in der offiziellen Kriminalstatistik totgeschwiegen. Dabei sind die Anzeigen - 2016 waren es bundesweit mehr als 700 - nur die Spitze des Eisbergs.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung