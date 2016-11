VdB: Wahlkampffinale mit "I am from Austria"

"Dass Rainhard Fendrich Van der Bellen wählt, ist bereits bekannt. Dass Fendrich 'I am from Austria' im Wahlfinale zur Verfügung stellt, ist eine kleine Sensation. Aber sehen Sie selbst", schrieb das Team von Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen auf seinem YouTube- Kanal und richtet sich per Video an die Wähler.

"Bestimmen Sie die Richtung"

In dem Video sind Menschen, Berge und der Kandidat im Wahlkampf zu sehen. "Bestimmen Sie die Richtung. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen", lautet eine eingeblendete Botschaft. "Sie haben es in der Hand zu entscheiden, in welche Richtung unsere Heimat geht." Und: "Wählen Sie ein helles, zuversichtliches Österreich, in dem wir das Gemeinsame über das Trennende stellen und das Gute sehen."

Für die Verwendung des das Video untermalenden Liedes gibt es die Zustimmung des Urhebers, Fendrich hatte sich bereits im Vorfeld klar für Van der Bellen ausgesprochen. Der Bundespräsidentschaftskandidat zeigte sich entsprechend angetan, "dass Rainhard Fendrich uns die inoffizielle Hymne Österreichs im Wahlkampffinish zur Verfügung stellt", wie er in einer schriftlichen Stellungnahme betonte. "'I am from Austria' bringt den Stolz auf unsere Heimat und ihre Menschen musikalisch auf den Punkt, und ich freue mich wirklich über diese großzügige künstlerische Unterstützung", so Van der Bellen.

Rainhard Fendrich unterstützt Alexander Van der Bellen - auch mit seinem "I am from Austria". Foto: YouTube.com, APA/HANS PUNZ, AFP/JOE KLAMAR