Vater und Sohn legen Einbrechern das Handwerk

Die Kriminellen knackten im Haus zunächst den Wandtresor und zogen unter anderem mit Schlüsseln, Schmuck, Goldmünzen und der dort verwahrten Waffe des Baumeisters und Jägers davon. Im Büro fanden die Eindringlinge Firmenpost und verlegten ihre Aktionen in der Folge auf die Firma.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER (Symbolbild)

"Dachte, das ist ein persönlicher Angriff"

"Bei drei Coups in Folge hämmerten sie sogar ein Loch in die Mauer und erbeuteten neben Werkzeug auch Musikinstrumente aus dem Altwarenlager. Ich dachte, das ist ein persönlicher Angriff", so Manfred S.

Coup beobachtet und Polizei alarmiert

Er legte sich mit seinem Sohn und einem Nachtsichtgerät auf die Lauer. Und sah so den fünften Coup! Erst als die Täter in der Firma waren, alarmierte er die Polizei, die einen Täter (45) schnappte. Sein jüngerer Bruder entkam - Fahndung! In der Wohnung des Duos wurden 95 Prozent der Beute sichergestellt.

Florian Hitz, Kronen Zeitung