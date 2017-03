Vater dealte mit seinen Söhnen im großen Stil

Die Drehscheibe der Slowaken- Bande war ein angemietetes Haus im Bezirk Gänserndorf. Nach gemeinsamen Ermittlungen der Suchtgiftfahnder des Landeskriminalamtes mit örtlichen Kollegen, dem LKA Burgenland und der Polizei in der slowakischen Stadt Nitra stürmte die Cobra die Drogenzentrale.

Das Crystal Meth konnte sichergestellt werden. Foto: LKA Niederösterreich

Für insgesamt sieben Verdächtige - zwei davon in unserem Nachbarland - klickten in der Folge die Handschellen. Haupttäter war ein 46- jähriger Slowake. Er soll mit seinen beiden Söhnen im Alter von 23 und erst 14 Jahren zehn Kilo Methamphetamin - eine hochgefährliche chemische Droge - mit einem extremen Reinheitsgrad von bis zu 79 Prozent über die Grenze zu uns geschmuggelt und hier durchwegs an eigens angereiste Landsleute verkauft haben.

Insgesamt zehn Kilo Crystal Meth wurden zu uns geschmuggelt und hier verkauft. Foto: LKA Niederösterreich

Christoph Budin, Kronen Zeitung