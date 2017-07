Vater (29): "Das Baby schrie, ich war überfordert"

Es ist ein schockierendes Geständnis, das ein 29- Jähriger am Montag gegenüber dem Haftrichter abgelegt hat. "Ich habe Janika geschüttelt", erklärte der zweifache Vater aus St. Pölten, der derzeit in U- Haft sitzt und für den Tod seiner kleinen Tochter verantwortlich sein soll. Das drei Monate alte Baby war mit einem Schädel- Hirn- Trauma ins Wiener Donauspital eingeliefert worden, starb später an den schweren Verletzungen. Das Motiv des mutmaßlichen Täters: "Das Baby hat geschrien, ich war überfordert."