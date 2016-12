Vassilakou: "So läuft das sicher nicht ab"

Die bisher vertraulichen Verkaufspläne der Wien- Holding- Geschäftsführerin, die jetzt von der "Krone" aufgedeckt worden sind, alarmierten Vassilakou: "Nein, so läuft das sicher nicht ab. Mit mir wurde nicht darüber gesprochen."

Vassilakou "sehr skeptisch"

Und die grüne Vizebürgermeisterin, in deren Zuständigkeit auch die Stadtentwicklung fällt, richtet der zweiten Geschäftsführerin der Wien- Holding aus: "Warum soll die denkmalgeschützte Rinderhalle in St. Marx verkauft und in ein Objekt für Start- up- Büros umgewandelt werden?"

Vassilakou ist "sehr skeptisch": "Der jetzige Pächter, ein Veranstaltungsunternehmer, macht seinen Job gut und schreibt schwarze Zahlen - warum sollte die Wien- Holding diesem Mieter die Halle wieder wegnehmen, bloß um ein hohes wirtschaftliches Risiko einzugehen?"

"Stadt Wien braucht dringend Geld"

Dass dieser Koalitionsstreit vonseiten der Wien- Holding- Geschäftsführerin, die gut mit Finanzstadträtin Brauner befreundet ist, als Kollateralschaden des Rinderhallen- Deals in Kauf genommen wird, habe nur einen Grund, meinte ein Rathaus- Insider: "Die Stadt Wien braucht dringend Geld - kein Wunder, bei sechs Milliarden Euro Schulden."

