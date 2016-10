Vassilakou erbost über Wehselys "Alleingang"

Das Thema Mindestsicherung sorgt nicht nur in der Bundeskoalition zwischen Rot und Schwarz sondern auch in der Wiener Koalition zwischen Rot und Grün für ein Zerwürfnis. Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) warf am Samstag Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) gegenüber derstandard.at "Schnellschüsse und Alleingänge", die kontraproduktiv seien, vor. Grund sind Wehselys Überlegungen, eine Wartefrist für den Bezug der Mindestsicherung einzuführen .