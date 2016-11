Van der Bellen warnt nach Trumps Triumph vor Hofer

Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hat den Wahlsieg von Donald Trump in den USA dazu genützt, um vor seinem FPÖ- Kontrahenten Norbert Hofer zu warnen. "Lassen Sie den 4. Dezember den Flügelschlag sein, der Europa wieder in die richtige Richtung bringt", sagte Van der Bellen am Donnerstag in Wien. Der Konter der FPÖ ließ nur wenige Stunden auf sich warten: "Van der Bellen agiert wie ein Elefant im diplomatischen Porzellanladen", sagte Generalsekretär Herbert Kickl.