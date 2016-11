Van der Bellen "sicher nicht für Christbaumverbot"

Die Grünen im deutschen Düsseldorf haben vor dem Start in den Advent eine Debatte vom Zaun gebrochen, die auch in Österreich hohe Wellen schlägt. Soll man Christbäume auf öffentlichen Plätzen verbieten - diese Frage wird auch hierzulande emotional diskutiert. Der Ex- Langzeitchef der heimischen Grünen, Hofburg- Kandidat Alexander Van der Bellen, stellte am Dienstag über seinen Sprecher klar: "Ich bin sicher nicht für ein Christbaumverbot."