Van der Bellen "rappt", Hofer lädt zum Plausch ein

Die beiden Bundespräsidentschaftskandidaten haben den Nationalfeiertag gezielt für Auftritte in den sozialen Medien genutzt. FPÖ- Kandidat Norbert Hofer griff in einem längeren Beitrag auf seiner Facebook- Seite die Flüchtlingsthematik auf und warnte vor "falsch gelebter Toleranz". Ex- Grünen- Chef Alexander Van der Bellen "rappte" in einem Video den Text der Bundeshymne zu Gitarrenklängen.