Userin: "Öffi- Mitarbeiterin beschimpfte Muslima"

Für Aufregung hat das Posting einer jungen Frau aus Wien in den sozialen Netzwerken gesorgt - gerichtet an die Wiener Linien. So will sie Zeugin rassistischer Anfeindungen einer Öffi- Mitarbeiterin gegenüber einer jungen Muslima mit Kopftuch geworden sein. Schauplatz: die Ticket- und Servicestelle der Wiener Linien am Schottentor. Angesichts der derzeitigen Diskussion rund um ein Kopftuchverbot gießt das natürlich Öl ins ohnehin schon brodelnde Feuer. Nun meldeten sich die Wiener Linien zu Wort - man spricht von einem Missverständnis.