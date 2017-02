US- Taucher musste sich unter Wasser übergeben

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Samstagnachmittag. Der US- Amerikaner stieg mit vier deutschen Tauchvereinskollegen vom Tauchplatz "Unterwasserwald" in Weyregg in den Attersee. Nach etwa 20 Minuten deutete der 33- Jährige einem 48- jährigen Kollegen, dass er den Tauchgang abbrechen müsse.

Der Amerikaner musste sich aus bislang unbekannter Ursache übergeben. Dabei trat auch weißer Schaum aus seinem Atemregler. Der 48- Jährige führte mit seinem Kollegen aus 22 Metern Tiefe einen Notaufstieg durch und zog ihn ans Ufer.

Von dort wurde der 33- Jährige nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber "Christophorus 6" mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Traunstein geflogen. Der 48- Jährige blieb unverletzt.