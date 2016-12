US- Magazin zählt Kurz zu den "Gestaltern Europas"

"The fresh Face", so nennt das renommierte US- Magazin "Politico" Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) - und wählte ihn kurzerhand in die Liste der "28 Menschen, die Europa 2017 gestalten, aufrütteln und erschüttern werden". Bezeichnend: Außer dem jungen Minister finden sich keine rot- weiß- roten Polit- Größen auf der Liste wieder - weder Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) noch FPÖ- Parteichef Heinz Christian Strache.