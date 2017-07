Urlaubsgrüße auf Prothese begeistern Web- Gemeinde

An dieser positiven Einstellung kann man sich ein Beispiel nehmen: Devon Gallagher aus Philadelphia reist mit bunten Kreidestiften durch den alten Kontinent. Mit Spezialfarbe hat die 23- Jährige ihre Prothese lackiert - so kann sie diese als Schreibtafel für die Bildtexte ihrer Urlaubsfotos verwenden. Ihr künstliches Bein stellt sie dabei selbstbewusst in den Mittelpunkt. Ihre Reise führte sie unter anderem in den Schlosspark Schönbrunn.

Ob vor dem Eiffelturm in Paris, beim Waffelessen in Brüssel, vor dem Parthenon in Athen oder beim Radfahren durch Amsterdam - man merkt, dass die junge Frau ihren Urlaub in vollen Zügen genießt.

Eigenen Aussagen zufolge musste Devons Bein wegen einer angeborenen Knochenkrankheit im Kindheitsalter amputiert werden. Ihren Humor und Lebenswillen hat die hübsche Frau deshalb aber nicht verloren.

Die Bloggerin ist schon bei ihrem College- Abschluss durch ihren Galgenhumor aufgefallen. Sie postete ein Foto im Talar und mit sichtbarer Prothese zeigt. Dazu hält sie ein Schild, mit dem sie scherzt, ihre Ausbildung hätte sie zwar nicht ihren Arm, sondern ihr Bein gekostet.