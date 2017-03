Urlauber muss 2200 Euro für Suchaktion zahlen

Eine große Suchaktion nach einem verschwundenen Iren am Montag und Dienstag in der Stadt Salzburg dürfte für den Urlauber teuer werden: Der 37- Jährige war am Wochenende nach einer Lokaltour mit drei Landsmännern nicht mehr in sein Hotel zurückgekehrt. Weil er am Montag auch zum Rückflug nach Irland nicht auftauchte, meldeten ihn seine Freunde als vermisst.