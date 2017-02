Unternehmer hetzte Schlägertrio auf 28- Jährigen

Zur Prügelattacke kam es am Dienstag in der Quellenstraße. Nachdem das Opfer schwerst verletzt zu Boden gegangen war, suchten die drei Schläger das Weite. Im Krankenhaus konnte der 28- Jährige den Namen eines seiner Peiniger nennen, der daraufhin festgenommen wurde, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger zur APA.

Bruder des Opfers mit Auftraggeber in Streit

Der Hintergrund für die brutale Schlägerattacke dürfte mittlerweile feststehen: Der Bruder des Opfers, ein Installateur, gab gegenüber den Beamten an, mit dem Bauunternehmer und mutmaßlichen Auftraggeber des Schlägertrupps im Streit zu sein.

Daraufhin statteten die Beamten dem Mann einen Besuch ab und fanden bei ihm eine Schusswaffe, die der Verdächtige halb geladen mit sich führte. Auch für ihn klickten die Handschellen. Die beiden übrigen Schläger konnten bislang noch nicht ausgeforscht werden, die Fahndung nach ihnen läuft.