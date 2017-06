Unsere Wirtschaft ist wieder auf der Überholspur

Die starke Revision nach oben ist das Resultat eines "klassischen Aufschwungs", zu dem Konsumausgaben, Investitionen der Wirtschaft und Exporterfolge gleichzeitig beitragen. Die durch die Steuerreform gestiegenen Realeinkommen sorgen noch heuer für einen kräftigen Schub (plus 1,6 Prozent) beim privaten Konsum. "Das ist ein Schulbeispiel dafür, wie man die Konjunktur ankurbelt", bestätigt OeNB- Gouverneur Ewald Nowotny.

Arbeitslosenquote leicht gesunken

Die Anlageinvestitionen der Wirtschaft haben ein hohes Niveau erreicht und sorgen in der Folge für mehr Beschäftigung und ein Sinken der Arbeitslosenquote, heuer von sechs auf 5,7 Prozent (nach EU- Methode gerechnet). 2018 wird es nicht mehr ganz in diesem Tempo weitergehen, die OeNB erwartet aber noch immer ein Plus von 1,7 Prozent beim BIP.

Die Exporte werden heuer nach dem "Durchhänger" der letzten Jahre um 4,2 Prozent wachsen. Im ersten Quartal legten sie sogar noch stärker zu. Ein Wermutstropfen ist die bei uns 2017 auf zwei Prozent steigende Inflation. Das trifft die Sparer, die sich weiterhin mit mickrigen Zinsen abfinden müssen.

Kronen Zeitung