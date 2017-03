Unglück mit Feuerwerkskörper kostet Mann das Leben

Sein Schwiegersohn und Enkel verletzten sich bei dem Unglück, das sich am Mittwoch in Feldkirchereignet hatte, ebenfalls, als sie die Flammen löschten. Der Enkel (26) hatte den Knall der Explosion gehört und war dem Großvater gemeinsam mit seinem 59- jährigen Vater zu Hilfe geeilt.

Auch Sohn und Enkel verletzt

Es gelang den Helfern das Feuer zu löschen und die Verbrennungen des 71- Jährigen unter der Dusche im Wohnhaus zu kühlen. Dabei zog sich der Enkel allerdings ebenfalls Verbrennungen an beiden Händen zu. Der 59- Jährige verbrannte sich nur leicht an der linken Hand, er musste nicht ärztlich behandelt werden.

Großvater und Enkel wurden vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Spital eingeliefert. Der Pensionist erlag am Donnerstag in der Klinik in Murnau (Bayern) seinen schweren Brandverletzungen.