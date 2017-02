Ungarn: "Wien schiebt Migranten illegal zu uns ab"

Der Vorfall hatte sich am Sonntag nahe dem Grenzübergang Hegyeshalom ereignet. Bereits im Jänner hatte die österreichische Polizei acht Flüchtlinge bei Heiligenkreuz im südlichen Burgenland nach Ungarn zurückgeschoben. Die ungarischen Beamten hielten damals zunächst die Grenze dicht, während etwa drei Dutzend österreichische Beamte der Gruppe ihrerseits einen neuerlichen Grenzübertritt verwehrten. Erst am späten Nachmittag ließ Ungarn die Menschen einreisen.

Foto: Christian Schulter

Landespolizeidirektion kontert: "Ungarn wurde verständigt"

Daniela Landauer, Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Burgenland, erklärte am Montag: "Es hat am Wochenende Zurückweisungen gegeben." Es habe sich nicht um Rückschiebungen, betonte sie. Laut Landauer wurden 39 Personen in zwei Gruppen zu 20 und zu 19 Personen zurückgewiesen. "Die ungarischen Behörden wurden von uns verständigt", sagte Landauer. Zurückweisungen seien "eine ganz normale, gängige Praxis", sie verstehe den Unmut der ungarischen Behörden nicht.

Asylpolitik: Angespanntes Verhältnis zwischen Kern und Orban

In Sachen Flüchtlingspolitik gibt es zwischen Österreich und Ungarn immer wieder Spannungen. So hatte Kanzler Christian Kern beispielsweise im Vorjahr den Flüchtlingskurs von Ungarns Premier Viktor Orban heftig kritisiert und von einem "autoritären Führerstaat" gesprochen.

Zwischen Kern und Orban gibt es in der Flüchtlingskrise unterschiedliche Positionen. Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Ungarn schiebt selbst Dutzende Flüchtlinge nach Serbien ab

Die rechtsgerichtete ungarische Regierung von Premier Viktor Orban verfolgt eine Politik der strengen Abschottung gegenüber Flüchtlingen. So schiebt Ungarn selbst täglich Dutzende Flüchtlinge ins südliche Nachbarland Serbien zurück, die in Ungarn nahe der Grenze aufgegriffen werden. Rückschiebungen dieser Art - sogenannte Push- Backs - verstoßen nach Angaben des UNO- Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und von Menschenrechtlern gegen internationales und EU- Recht. Polizeisprecherin Landauer betonte, die Vorgangsweise der österreichischen Polizei bei Hegyeshalom habe nationalem Recht und EU- Recht entsprochen.

Flüchtlinge und Polizisten an der ungarisch-serbischen Grenze Foto: APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK (Archivbild)

Österreich schob im Vorjahr 3700 Flüchtlinge an Grenzen ab

Bei einer Zurückweisung werden Fremde, welche die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen, im

Rahmen einer Grenzkontrolle an der Einreise gehindert. 2016 wies Österreich mehr als 3700 Personen an seinen Grenzen ab, nur rund 130 davon an den Grenzen zu Ungarn. Der völkerrechtliche Grundsatz der Nichtzurückweisung sieht vor, dass Personen nicht in Staaten zurückgebracht werden dürfen, wo ihnen Folter oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen.

Foto: APA/EXPA/Pixsell/ Sasa Despot/Zurnal24l

Ungarn will keine Dublin- Fälle von Österreich übernehmen

Das EU- Recht sieht den Grundsatz der Nichtzurückweisung etwa auch dann verletzt, wenn Personen ohne Einzelfallprüfung an der Grenze zurückgewiesen werden. Zurückweisungen von Personen, die an der Grenze kundtun, Asyl beantragen zu wollen, dürfte es nicht geben. Es gibt aber Rückschiebungen nach dem Dublin- System. Dabei geht es um Asylsuchende, die bereits in einem anderen Staat erstmals die EU betreten haben und für die daher der erste EU- Staat zuständig ist. Sie werden im Fall des Falles nach einer Überprüfung zurückgeschoben. Ungarn will aber keine Dublin- Fälle von Österreich übernehmen. Österreich hat das kritisiert.