Unfalllenkerin (18) stürzt auf Flucht in Fluss

Eine 18- Jährige ohne Führerschein hat Sonntagfrüh nach einem Fest in der Oststeiermark betrunken mit dem Auto eines Bekannten einen Unfall verursacht. Die junge Frau, der Pkw- Besitzer und ein weiterer Beifahrer blieben bei dem Crash gegen ein Brückengeländer unverletzt, doch die 18- Jährige lief kurz nach dem Unfall davon. Bei der Flucht stürzte sie in einen Fluss, konnte sich aber an einem Stein festhalten und um Hilfe schreien. Sie wurde gerettet.