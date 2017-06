Unfallbeteiligte durchlebten Crash zum zweiten Mal

Der 74- jährige Querschnittsgelähmte hatte in seinem Elektrorollstuhl auf der Mettmacher Landesstraße in St. Johann am Walde bei einem Haus am rechten Fahrbahnrand angehalten. Er unterhielt sich mit dem Bewohner, der neben der Straße Gartenarbeiten durchführte. Das übersah ein 83- jähriger Pkw- Lenker aus St. Johann am Walde und prallte mit geringer Geschwindigkeit gegen den Rollstuhl. Dieser kippte um.

Rollstuhlfahrer mit Kopfverletzungen in Spital gebracht

Der Gesprächspartner des 74- Jährigen sowie weitere Verkehrsteilnehmer eilten zu Hilfe. Sie schnitten die Gurte des Rollstuhls durch, leisteten dem Unfallopfer Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Rollstuhlfahrer wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.

Für die alarmierten Polizisten war dieser Einsatz wie eine Wiederholung: Sie hatten am 8. Dezember 2015 nur wenige Meter von dieser Unfallstelle entfernt nahezu denselben Unfall aufgenommen. Auch damals hatte derselbe Fahrzeuglenker denselben Rollstuhlfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß kippte dieser ebenso um.