Unfall bei Rauferei: War es fahrlässige Tötung?

Nachdem in der Nacht auf Sonntag eine Rauferei auf der Horner Straße in Niederösterreich einen tödlichen Verkehrsunfall zur Folge hatte , sind am Montag die Erhebungen weiter im Gange gewesen. Gegen den Fahrer, der den 24- jährigen Marco K. mit dem Auto erfasst und tödlich verletzt hat, wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermitteln. "Eine Obduktion wurde angeordnet", so Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg.