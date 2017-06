Unfälle in Wien: Männer lebensgefährlich verletzt

Der 54- Jährige wollte laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegen 17 Uhr von der Eichenstraße in Meidling kommend die Gleise in Richtung Bahnhof überqueren. Zeugen berichteten, dass er offenbar in Eile war und bereits die Straße bei Rot passiert hatte. Er dürfte vergessen haben, nach links zu schauen, und so den Zug der Badner Bahn übersehen haben.

Der Fahrer des Zugs versuchte noch zu bremsen und gab ein Warnsignal, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 54- jährige Chinese wurde zu Boden geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er erlitt laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, lebensgefährliche Kopfverletzungen, außerdem gab es einen Verdacht auf innere Verletzungen.

Auto rammt Radfahrer

Gegen 22 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Zinnergasse mit der Klebindergasse einen Zusammenstoß zwischen einem Skoda Fabia und einem Radfahrer. Zeugen gaben an, dass der Autofahrer bei Grün geradeaus fuhr, als der Radfahrer die Straße zu queren versuchte. Der 40- jährige Mann wurde zu Boden gestoßen und lebensgefährlich verletzt.