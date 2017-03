Unbelehrbare Online- Betrügerin schlug wieder zu

Eine unbelehrbare Betrügerin hat erneut in Oberösterreich zugeschlagen. Die 32- Jährige aus der Steiermark hat auf einer Internetverkaufsplattform eine Spielkonsole angeboten und die Ware trotz Bezahlung des Verkaufspreises nicht geliefert. Die Frau, die bereits in Österreich und Deutschland mehrfach wegen Betrugs belangt worden ist, wird erneut angezeigt, so die zuständige Polizei.