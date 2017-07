Unbekannter entblößt sich vor sechs Schülerinnen

Schock für sechs Schülerinnen im Alter von 15 bis 18 Jahren sowie zwei Urlauberinnen aus Großbritannien am Mittwoch in der Stadt Salzburg: Ein bis dato Unbekannter trieb zunächst am Nachmittag im Mirabellgarten sein Unwesen, entblößte sich vor den beiden Touristinnen im Alter von 26 und 40 Jahren und begann zu masturbieren. Am Abend belästigte der Mann dann auch noch sechs junge Mädchen in der Getreidegasse. Die Suche nach dem Täter verlief bislang erfolglos.