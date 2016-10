Unbekannte überfallen 19- Jährigen und rauben Auto

Der junge Mann aus dem Bezirk Gänserndorf gab laut Polizei an, dass er am Samstag gegen 2.50 Uhr mit seinem roten Mercedes 180 C (Kennzeichen GF- MK5) in Richtung Deutsch Wagram unterwegs gewesen sei, als er an der Ampelkreuzung der L6 mit der B8 anhalten musste. Dort sei ein Mann aus einem VW Passat gestiegen, habe nach dem Weg nach Gerasdorf bei Wien gefragt und sich unmittelbar darauf mit einem weiteren Unbekannten in den Mercedes gesetzt.

Täter schlugen auf 19- Jährigen ein

Bei der nur kurzen Weiterfahrt sei der andere Wagen gefolgt. Dann sei der 19- Jährige unmittelbar nach dem Ortsgebiet Deutsch Wagram von den Mitfahrern zum Anhalten genötigt worden. Der VW Passat habe ebenfalls gestoppt. Der junge Mann gab an, anschließend mit Gewalt aus seinem Auto gezerrt worden zu sein, wobei mehrere Täter auf ihn, der bereits am Boden lag, eingeschlagen hätten. Dann sei er in den Kofferraum seines Mercedes gelegt und die Fahrt fortgesetzt worden.

Auf einem parallel zur S1 verlaufenden Feldweg hätten die Täter neuerlich angehalten. In der Zwischenzeit hatte der 19- Jährige mit seinem Mobiltelefon einen Notruf an die Polizei abgesetzt.

Mit Gürtel und Bändern gefesselt

Nach dem weiteren Stopp sei er aus dem Kofferraum gezerrt und mit einem Gürtel sowie Bändern gefesselt worden. Die Täter hätten die Geldbörse mit Barem und zwei Bankomatkarten an sich genommen. Die Zahlencodes habe er unter Androhung von Gewalt bekannt geben müssen. Neben dem Mercedes hätten die Unbekannten letztlich auch das Handy geraubt. Die Fesseln hätten sie vor ihrem Verschwinden gelöst.

Eine Fahndung nach den Männern verlief erfolglos. Von dem Mercedes 180 C, Baujahr 1994, fehlte vorerst ebenfalls jede Spur. Bei dem 19- Jährigen wurden im Krankenhaus Mistelbach Abschürfungen und Hämatome im Gesichts- und Oberkörperbereich diagnostiziert.

Kaum Hinweise zu Tätern

Zu den Tätern liegen kaum Hinweise vor. Auch zu ihrer genauen Zahl habe das Opfer keine Angaben machen können, hieß es. Es soll sich um etwa 25- bis 30- jährige Ausländer gehandelt haben.