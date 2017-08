Unbekannte feuerten auf Eingangstür von Asylheim

Gegen 2.10 Uhr fuhren die beiden unbekannten Täter mit einem schwarzen, alten Auto zum Parkplatz des Asylheims in Dambach. Der Autofahrer hielt an, der Beifahrer dürfte dann gezielt zwei Schüsse abgegeben haben. Anschließend flüchteten die Männer mit dem Auto Richtung Rosenau am Hengstpass.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden vom Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) übernommen und laufen auf Hochtouren.

Sachdienliche Hinweise werden an das LVT unter der Telefonnummer 059/133- 40- 8000 erbeten.