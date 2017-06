Überflutungen und Feuer durch Gewitter in Kärnten

130 Feuerwehrmänner von 13 Feuerwehren standen allein im Raum Wolfsberg im Einsatz. Nach heftigen Unwettern standen Straßen und Keller unter Wasser. Das Kurzentrum Bad Weißenbach war überflutet und musste evakuiert werden. Die Gäste wurden in einem Turnsaal einquartiert. Vermurungen auf der Weißenbach Landesstraße wurden mittels Schneepflügen aus dem Weg geräumt.

Mehrere Brände nach Blitzschlägen

Aber auch anderswo in Kärnten gab es Unwetter- Einsätze: In Reißeck (Bezirk Spittal) hatte gegen 6 Uhr ein Blitz einen Wandbrand entfacht. Drei Feuerwehren und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Auch am Weißensee gab es einen kleinen Waldbrand nach einem Blitzschlag und in Villach setzte ein Blitz einen Strommasten in Brand.