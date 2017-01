Überall Schnee, nur in der Hauptstadt nicht!

Schneeverwehungen, blizzardähnliche Verhältnisse und bis zu 20 Zentimeter Neuschnee: All das prognostiziert die österreichische Umweltzentrale UBIMET. In den kommenden Tagen sollen sich große Schneemengen in fast ganz Österreich abzeichnen - allerdings nicht in Wien.

In der Nacht auf Dienstag, am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag kann es zwar schneien, mehr als leichter Staubzucker über den Außenbezirken Wiens wird es allerdings nicht sein. Ab Mittwoch werden die eisigen Temperaturen in der Hauptstadt zum Problem. Bei stürmischem Nordwestwind stellt sich ab Donnerstag Dauerfrost ein, und auch am Freitag kommen die Temperaturen nicht mehr über minus 6 bis minus 3 Grad hinaus.

Schneeweiße Alpenlandschaft

Der langersehnte Neuschnee fällt vor allem in der Alpenregion: Von Vorarlberg bis ins südliche Niederösterreich soll es bis Freitag sehr starken Schneefall geben. Der teils starke Wind sorgt zudem für Schneeverwehungen. "Auf den Bergen kann es speziell vom Toten Gebirge bis zur Rax und zum Wechsel zu blizzardähnlichen Verhältnissen kommen", so ein Sprecher von UBIMET.

Bis Freitag sollen in den Städten Salzburg, Innsbruck und Bregenz zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee liegen. Auch in Linz und St. Pölten sollen ein paar Zentimeter Schnee fallen. Wien und Eisenstadt bleiben größtenteils trocken und können laut UBIMET höchstens "angezuckert" werden.