U6- Ersatzverkehr nach Floridsdorf am Wochenende

Obacht heißt es für alle Nutzer der Wiener U6: Am 15. und 16. sowie am 22. und 23. Oktober fährt die Linie nur von Siebenhirten bis zur Station Dresdner Straße. Grund sind Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Brückenlager der Donaubrücke. Zwei Bims in Richtung Floridsdorf - die Linie 31 sowie die Ersatzlinie E6 - stehen den Öffi- Nutzern in dieser Zeit als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung.