U4- Ärger: In nur einem Monat gleich 65 Pannen

Auf der Facebook- Seite der Wiener Linien wird im Stundentakt über ein neues Ärgernis geschimpft - ein Teil ist der Wiener "Raunzer- Seele" geschuldet, ein anderer dem berechtigten Ärger über ständige Ausfälle. Und zwar nicht nur bei der U4, Passagiere der U6 "fürchten" sich schon vor dem nahenden Winter.

Die grüne Linie allerdings wird zum Problemfall. Wie auch diese Zahlen zum Oktober klar aufzeigen: 45 technische Störungen wurden vermeldet, also mindestens eine täglich. Das fängt bei plötzlich aufblinkenden Warnlampen in der Fahrerkabine an und geht bis zu den berühmt- berüchtigten Problemen mit den fehleranfälligen Weichen. Weitere 20 Ausfälle wurden registriert wegen Feuerwehr- , Rettungs- und Polizeieinsätzen.

Bei den Wiener Linien kann man die Aufregung bei 17.000 Fahrten pro Monat jedoch nicht verstehen.