Türkischer Ansturm auf Finanzamt nach Fake- Posting

Johannes Pasquali, Sprecher des Finanzministeriums, erklärte am Dienstag, dass man rasch auf die "unüblich hohe Kundenfrequenz" reagiert habe. Die Richtigstellung erfolgte auch erstmals auf sozialen Medien und auf Türkisch.

Keine Auswirkung auf Familienbeihilfe

Möglicher Hintergrund der Falschinformationen: Am Samstag wurde bekannt, dass eine Neuberechnung der Sozialleistungen Arbeitslosen unter bestimmten Voraussetzungen rückwirkend einen höheren Familienzuschlag bringen kann. "Dies hat keinen Einfluss auf die Familienbeihilfe", heißt es dazu auf Facebook. Diese sei allein von der Anzahl der Kinder abhängig ist, betonte Pasquali. Das Finanzministerium hat die Fakten auch auf seiner Webseite zweisprachig zusammengefasst .

Mehrbelastung für Mitarbeiter

Heute bewege sich das Kundenaufkommen, das vor allem in den Ballungsräumen stark erhöht war, jedenfalls langsam wieder in normalen Bahnen, so Pasquali weiter. Trotzdem kommt es weiterhin zu einer Mehrbelastung für die Mitarbeiter des Finanzamts. Nicht zuletzt, da auch die zahlreichen E- Mails mit "selbst gestrickten Formularen" ebenfalls beantwortet werden müssen.